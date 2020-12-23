Yeşilhisar'dan Antep tavasına ve Konya etli ekmeğine rakip çıktı

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesin'de fırın işletmeciliği yapan ve mesleğin babadan oğula miras olduğunu belirten Seyit Karaağaç ilçede yapılan tavanın lezzetinin hiçbir yerde olmadığını iddia etti.

Seyit Karaağaç; ilçeye özgü olan koyun eti, kuyruk yağı, soğan, sarımsak, domates, yeşil biber, pul biber, kimyon, kekik gibi baharatlarla hazırlanıp kara fırında pişirdiklerini ve kara fırında pişen tava yemeğinin lezzetinin hiçbir yerde olmadığını söyledi. Yeşilhisar'ın kıymalı pidesinin de çıtır çıtır kendine özgü tadı ve görünümü olduğunu belirten Seyit Karaağaç "Bir diğer pide çeşidi Yeşilhisar tahinlisinin eşi benzeri yok. Yolu buraya düşen herkesi bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz" dedi.

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