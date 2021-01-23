Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) FIBA Kadınlar EuroCup´ta son 16´ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, bir diğer temsilcimiz Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti.
FIBA Kadınlar EuroCup müsabakalarında A Grubu´nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını Macaristan´da oynadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaristan temsilcisi Szekszárd ile karşılaştı, ancak sahadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Ukrayna´nın BC Prometey takımını 106-82 ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2´nci sırada tamamladı. Son 16´ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti. Bu müsabakalar 14-19 Mart tarihlerinde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-23 16:44:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.