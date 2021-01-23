Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) FIBA Kadınlar EuroCup´ta son 16´ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, bir diğer temsilcimiz Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti.

FIBA Kadınlar EuroCup müsabakalarında A Grubu´nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını Macaristan´da oynadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaristan temsilcisi Szekszárd ile karşılaştı, ancak sahadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Ukrayna´nın BC Prometey takımını 106-82 ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2´nci sırada tamamladı. Son 16´ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti. Bu müsabakalar 14-19 Mart tarihlerinde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-23 16:44:21



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