Yukatel Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, kalesini gole kapattı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında 2 galibiyet alırken 3 gol attı ve hiç gol yemedi. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar son birkaç sezonun en iyi sezon başlangıcını yaptı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyen Silviu Lung, yeni sezonda geride kalan 4 maçın 3’ünde forma giydi. 3 maçın 2’sinde kalesinde gol görmeyen Lung yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekti.

Ligde kalan haftalarda da kolay kolay kaleyi kimseye kaptırmak istemeyen Silviu Lung, sarı kırmızılı takımın başarısı için elinden gelenin fazlasını yapmak için gayret gösteriyor.

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