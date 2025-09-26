Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin konserinin iptal edildiği iddiasını yalanladı

        Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin konserinin iptal edildiği iddiasını yalanladı

        Kayseri Valiliği, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 20:34 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konser iptali iddialarına yalanlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu konserle ilgili valiliğe herhangi bir müracaatta bulunulmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hayko Cepkin konser
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!