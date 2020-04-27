Kazakistan'da Kovid-19'dan zarar gören işletmelere ve kişilere 14 milyar dolar destek

Sahada onlar da var!

AA

Tokayev, yayımladığı halka hitabında, ülkenin 16 Mart itibarıyla olağanüstü hal (OHAL) rejiminde yaşadığını belirterek, "Bu dönem çoğu vatandaşımız için zor oldu. Kimilerinin geliri düştü, kimileri işsiz kaldı, kimileri de hayat planını değiştirmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Zor günlerde kimsenin sorunlarıyla baş başa kalamayacağına işaret eden Tokayev, daha önceden duyurduğu destek paketleri kapsamında 4 milyon 250 bin kişiye mali destek verildiğini aktardı.

Tokayev, 570 bin kişiye gıda paketleri dağıtıldığını, 1 milyon 100 bin kişiye daha gıda paketlerinin verileceğini kaydederek, nisan ve mayısta 1,6 milyon kişinin kamu hizmetleri ödemeleri için devletten destek alacağını bildirdi.

- "Milli Banka kapsamlı planı hazırlayacak

1,6 milyondan fazla kişi ile 11,5 bin küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) için kredi ödeme süresinin ertelendiğini ve KOBİ'lerin zor durumda olduğunu belirten Tokayev, "Eğer biz bugün onların hayatta kalması için destek vermezsek, ülke ekonomisinin iyileşmesi söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, vergi teşviklerinin 700 binden fazla şirketi kapsadığı ve KOBİ'ler için uygun faizli kredilerin tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

Kişilere ve iş dünyasına sağlanan destek paketinin yaklaşık 6 trilyon tenge (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğunu bildiren Tokayev, kriz sonrası sağlık alanının geliştirilmesine öncelik vereceklerini vurguladı.

Tokayev, "Genel olarak şimdiden kriz sonrası döneme hazırlanmalıyız. Milli Banka, 11 Mayıs'a kadar daha çok zarar gören alanları destek dahil ekonomik büyümenin iyileştirilmesiyle ilgili kapsamlı planı hazırlayacak. Ülkemiz gelişmenin yeni kaliteli aşamasına geçiyor. Aslında yeni gerçeklikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, salgının ekonomiye yansımalarını gidermek için destek maaşları, gıda paketleri, kredi imtiyazları ve vergi muafiyeti gibi kolaylıkları içeren 10 milyar dolarlık önlem paketi açıklamıştı.