İstanbul hükümetinden kendisine gelen, Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklama emrine karşı çıkarak, kendisini ve kolordusunu Mustafa Kemal’in emrine sunan ve kurtuluş mücadelesinin belki de seyrini değiştiren Kazım Karabekir nerede mücadele etmiştir? Askerlik dışında, farklı alanlarda da hizmet vermiş olan Kazım Karabekir hangi alanda çalışmalar yapmıştır? İşte, tüm detaylar…

Kazım Karabekir Kimdir?

Kazım Karabekir; 23 Temmuz 1882 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Askerlikle ilişkisi ilk olarak Fatih Askeri Rüştiyesine girmesi ile başlamış, ardından Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra da Mekteb-i Erkan-ı Harbiye’den mezun olmuştur.

Peki, Kazım Karabekir nerede mücadele etmiştir? Kazım Karabekir Balkan Savaşı sırasında görev yapmış ve Bulgarların Edirne’yi kuşatmaları esnasında büyük fedakârlıklarda bulunmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’ne gönderilen Kazım Karabekir, Seddülbahir ve Kerevizdere’de yaklaşık 3,5 ay mücadele etmiştir.

Kazım Karabekir; 14 Aralık 1915’de albay olduktan sonra önce Irak Cephesi’ne atanmış; burada 1916 senesinde gerçekleşen Kut’ul Amare Kuşatmasında görev almış ve ardından da Kafkas Cephesi’nde Ruslar ile yapılan savaşlarda büyük yararlılıklar göstermiştir. 1918’de Kafkas Kolordu Komutanlığı’na tayin edilen Karabekir Paşa, burada önce Erzincan’ı ardında da Erzurum’u Ermeni birliklerden temizlemiş; Kars ve Gümrü şehirlerini de düşman işgalinde kurtarmıştır. 1919 yılında ise Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermeni çetelere karşı mücadele eden Kazım Karabekir, Kars ve Ardahan başta olmak üzere birçok yeri düşman işgalinden kurtarmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonrası, 1923 tarihinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Kazım Karabekir son askeri görevi olan 1. Ordu Müfettişliğine atanmış ve daha sonra buradan istifa ederek siyasi alanda faaliyet göstermiştir.