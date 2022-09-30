Gazeteciliği ve yazarlığının yanı sıra bir Teşkilat-ı Mahsusa mensubu da olan Hasan Tahsin nerede mücadele etmiştir? İşte, tüm detaylar…
Hassan Tahsin Kimdir?
Hasan Tahsin 1888 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de okuduğu Şemsi Efendi Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Hasan Tahsin, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi’ni bitirmiş ve ardından İttihat ve Terakki’den burs alarak Fransa’da Sorbonne Üniversite’sinde eğim görmüştür.
Hasan Tahsin’in hayatına ilgi duyanlar arasında en merak edilen hususlardan biri de Hasan Tahsin gerçek adı nedir sorusunun cevabıdır. Hasan Tahsin’in gerçek adı Osman Nevres’tir.
Osman Nevres Bey’in Hasan Tahsin olmasının hikâyesi ise şu şekildedir: Osman Nevres Bey; Paris’te İttihat ve Terakki Fırkası’nda bir istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa’da görev almıştır. İstanbul’a döndükten sonra Osmanlı Devleti tarafından, Balkanları karıştırmakla görevli olan İngiliz ajanları Buxton kardeşlerin faaliyetlerini engellemek için görevlendirilmiştir. Aldığı görev ile Romanya’nın başkenti Bükreş’e giden Osman Nevres Bey, burada Buxton kardeşlere bir suikast düzenlemiş ve yakalanıp 10 yıl hapse mahkûm edilmiştir. Daha sonra Almanya’nın, 1. Dünya Savaşı sırasında Romanya’ya girmesiyle serbest kalarak İstanbul’a geri dönmüştür. İstanbul’a döndükten sonra verem tedavisi için yurt dışına çıkması gereken Osman Nevres Bey, tanınmamak adına pasaportuna Hasan Tahsin ismini yazdırmış ve daha sonra da hep bu adı kullanmıştır.
Hasan Tahsin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi Nedir?
Milli Mücadele yıllarında Hasan Tahsin ne yaptı sorusunun cevabı; ‘’1919’da İzmir’in işgal edilmesi üzerine Yunanlı işgalci askerlere ilk kurşunu sıkmıştır’’ olacaktır. Bu özelliğiyle Hasan Tahsin; Milli direnişin sembol ismi olarak tarihteki yerini almıştır.
15 Mayıs 1919 sabahı, önce Patris ve Atronitos isimli Yunan gemileri İzmir’e yanaşmış ve Yunan Efzon Alayı İzmir’e ayak basmıştır. Daha sonra yanaşan Yunan gemisiyle birlikte de 5. Piyade Alayı Punta İskelesi’ne çıkmıştır. İzmir’e ayak basan Yunan askerlerinin ilk hedefi ise Kadıfekale’yi işgal etmek olarak belirlenmiştir.
Yunan askerlerinin İzmir’e çıkacağının haberini 13 Eylül günü alan Rumlar, ellerinde çiçekler ve bayraklarla Kordonboyu’nda toplanmışlar ve Yunan askerlerini karşılamışlardır.
Yunan ordusunun şehir içinde yürüyüşe başlamasının ardından, sabahın ilk saatlerinden beri orada hazır bulunan Hasan Tahsin kalabalığı yararak öne geçmiş ve ‘’Olmaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler’’ diyerek yanında getirdiği silahla düşmana ilk kurşunu sıkmıştır.
Tabancasındaki tüm mermileri Yunan işgalcilerine karşı ateşleyen Hasan Tahsin; Yunan Alayı tarafından açılan ateş ve ardından gelen süngü darbeleriyle henüz 31 yaşındayken şehit edilmiştir.
Hasan Tahsin tarafından düşmana karşı sıkılan bu ilk kurşun, ülkenin diğer yerlerinde gerçekleşecek direniş için de örnek teşkil etmiştir. Bu özelliği sebebiyle Hasan Tahsin sıktığı o ilk kurşunla, Türk direnişinin simge ismi olmuştur.
Bugün isminin verildiği okullar ve ödüller ile yaşatılan Hasan Tahsin adına İzmir’de 1973 yılında ‘’Hasan Tahsin İlk Kurşun Heykeli ve Anıtı’’ açılmıştır. Ölüm yıl dönümü olan her 15 Mayıs’ta birçok sivil toplum örgütü bu anıtın önüne çelenk koymakta ve bu şekilde Hasan Tahsin anılmaktadır.
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