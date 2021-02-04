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Bir yıl önce ölü bulunmuştu! Kazmadaki kan! 0:00 / 0:00

AA

Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta, 3 Mart 2020'de, bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ölen kişinin İsa Erdemoğlu (52) olduğu belirlenmişti.

BİRİNCİ KATTAN DÜŞTÜ İDDİASI

AA'da yer alan habere göre Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edilmişti.

CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN ÖZEL EKİP

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, İsa Erdemoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili, olayın kaza mı cinayet mi olduğunun aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

ODUNLUKTAKİ KAZMADA KAN İZİ

Ekipler, soruşturma kapsamında, apartmanın yanında bulunan odunluktaki kazma üzerinde iki kişiye ait kan izine rastladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Kan izlerinden alınan DNA örneklerinden izlerin, İsa Erdemoğlu ile arkadaşının komşusu olan O.K'ye ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.