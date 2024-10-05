Kedi, 2 yavru köpeğe 'sütanne' oldu

Osmaniye'de yaralı bulunan bir kedi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi tarafından tedavi edildi. Kedi, tedavisinin ardından 4 yavru doğurdu.

Kendi yavrularına bakan kedi, daha sonra HAYTAP Tedavi Merkezi'nde bakımı yapılan ve annesi ölen iki yavru köpeği de emzirmeye başladı. HAYTAP, kedinin yavru köpekleri emzirdiği anları paylaşırken, köpeklerden 1'i bir süre önce öldü, biri de 4 aylık oldu.

"KEDİLER GİBİ BESLENİYOR"

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "'Titrek Tarzan' ismini verdiğimiz 4 aylık erkek köpek, kediler tarafından büyütülerek kedi karakterine büründü. Hatta korktuğunda aynı kediler gibi, bu canımız da arabaların altına saklanıyor. Kediler gibi besleniyor ve havladığını da hiç duymadık. Kedilerle çok güzel oyunlar oynuyor ve tamamen kediler gibi sosyalleşmiş bir cana büründü" dedi.