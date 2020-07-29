İHA

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşın tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti.

Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan figürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi.

Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu.

Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor...