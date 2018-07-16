Moda programlarında jüri üyeliği yapan, şarkıcı Kemal Doğulu, sahnede şarkıyı söylerken teknik bir arıza olmuştu. Kemal Doğulu, DJ'e ''Bana kapris yapamazsın! Kaprisini s...'' diye bağırmış, sonra da mikrofonu yere fırlatmıştı. Olay sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti.

Yaşananların çok farklı olduğunu belirten Doğulu " Beni linç ediyorlar" dedi. Magazin D Yaz kameralarına konuşan Doğulu, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. İşte Doğulu'nun o açıklaması:

"Beni tanıyan beni izleyen benim sahneme gelen herkes bilir ki ben öyle bir adam değilimdir. Esas mağdur olan benken suçlu pozisyonuna düştüm ona üzülüyorum en çok. Gittiğim yerde benim çaldığım set yok mix yok. Çalışmayan bir bilgisayarları var ve çok genç bir DJ arkadaş var orada konuyada hakim değil ben diğerleri gibi USB koyup bir buçuk saat Hello yapıp gitmiyorum yani. Kendim çalıyorum ama orada çalacak bir platformum yoktu bende USB'mi ona verdi.

Ben dedim ki söylediğim şarkıyı çalarsın. Daha sonra yer olmadığı için barın üzerine çıktım. Neyse bu DJ arkadaş bir bir şey yaptı iki bir şey yaptı ben DJ'im sen kimsin havalarına girmeye başladı ufak ufak en son bir şey istedim bunun matematiği buna uymaz dedi "Kapris mi yapıyorsun sen bana?" dedim ve sonra o kelime çıktı ağzımdan sonrasında olanlara hala inanamıyorum.Ben kapansın istedikçe uzuyor en sonunda bende sizlerle paylaşayım istedim ilk ve son açıklamam bu. Şöyle bir durum var linç ediliyorum küfür ettiğim için beni linç edenler bana küfür ediyorlar ama ağızlarından sanki çiçek akıyormuşçasına.