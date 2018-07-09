Bir dönem moda programında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, yakın zaman içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı bir mekanda öfkeden deliye döndü.

“BANA KAPRİS YAPAMAZSIN SEN”

Sahne aldığı sırada teknik ekiple aksaklık yaşayan Kemal Doğulu, öfkeden adeta deliye döndü. Doğulu, “Bana kapris yapamazsın sen. Kaprisini s…” diyerek küfür etti.

Bununla yetinmeyip hırsını alamayan şarkıcı Kemal Doğulu, mikrofonu yere fırlattı. O anlar ise şarkıcının sevenleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Olay sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kemal Doğulu, "Dj bana ters bir hareket yaptı. Bende tepki gösterdim" dedi.