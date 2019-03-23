Enis Yıldırım'ın haberine göre Bostancı Mahallesi'nde 3 Haziran 2018 tarihinde sevgilisi Ü.K. tarafından bıçaklandığı iddia edilen B.B. adlı genç kız, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"YASTIK ALMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"



Tartıştığı sevgilisini bıçakladığı öne sürülen KTÜ'de öğrenci olan Ü.K., olaydan bir gün sonra gözaltına alındı. Ü.K., sevgilisinin yastık almak için dolabın rafına bastığını ve düşerek sehpa üzerinde bulunan pasta ve bıçağı yerde düşürdüğünü bu sırada bıçağın sevgilisine saplandığını söyledi. Yaralanan genç kız da olayın sevgilisi gibi anlattığı şekilde olduğunu söyledi.

SAVCI İFADELERE İNANMADI



Yere düşen bıçağın, genç kızın sağ kolunun altına saplanarak 3 santimetrelik kesi oluşturmasının mümkün olmadığını belirten savcı, anlatılanların hayatın olağan akışına aykırı olduğu görüşüne vardı. Savcı Ü.K. hakkında basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yarama suçundan dava açtı. Ü.K.'nın 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

BERAAT ÜZERİNE GÖZYAŞLARI



Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ü.K. suçlamaları reddetti. B.B. ise sevgilisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi. Mahkemenin verdiği bu kararı mutlulukla karşılayan ve duruşma salonundan çıkan B.B., sevgilisi Ü.K.'ya sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Çift adliyeden kol kola ayrıldı.