Konser için Bodrum'a giden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağına yıldırım düştü. Düşme tehlikesi yaşayan uçak İzmir'e acil iniş yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü söyleyen Durmaz, şunları söyledi:
"UÇAĞIMIZA YILDIRIM DÜŞTÜ"
Biz neler yaşadık biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa bu kadar korktuğum bir an yaşadım. Gerçekten inanılmazdı, ölüyorduk. Uçağımıza yıldırım düştü ve uçağımız düşmek üzereydi. Şimdi kendime gelebildim. Bodrum'a uçuyorduk ve acil bir şekilde İzmir'e inmek zorunda kaldık. Şimdi İzmir'e geldik, bizi bekletiyorlar.
"HEMEN KURBAN KESTİRECEĞİM"
Hala elim, ayağım titriyor. O pilottan Allah razı olsun, böyle bir şey olamaz. Allah kimsenin başına göstermesin, hayatımın en korkunç anıydı. Yanımda eniştem vardı ve 'ölüyoruz' diyerek helalleştik, düşünebiliyor musunuz ölümle burun buruna geldik. Verilmiş sadakamız varmış, yarın hemen kurban kestireceğim.
Araba kiraladık ve İstanbul'a dönüyoruz. Hala şoku atlatamıyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Korkunç bir şeydi. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için.
"ALLAH ÖLÜMÜN DE HAYIRLISINI VERSİN"
Gerçekten hayat o kadar boş ki, yaşadığınız günün kıymetini bilin canlarım... Ailenizi, etrafınızdaki insanları kırmayın, üzmeyin, iyi bir insan olun. En önemlisi o... Yardımlar edin, ben elimden geldiğince yapıyorum. Gerçekten sokakta ihtiyacı olan kişiye verdiğiniz 1 liracık bile dönüp karşınıza çıkıyor. Allah hepimize ölümün de hayırlısını versin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.