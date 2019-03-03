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"ALLAH ÖLÜMÜN DE HAYIRLISINI VERSİN"

Gerçekten hayat o kadar boş ki, yaşadığınız günün kıymetini bilin canlarım... Ailenizi, etrafınızdaki insanları kırmayın, üzmeyin, iyi bir insan olun. En önemlisi o... Yardımlar edin, ben elimden geldiğince yapıyorum. Gerçekten sokakta ihtiyacı olan kişiye verdiğiniz 1 liracık bile dönüp karşınıza çıkıyor. Allah hepimize ölümün de hayırlısını versin.