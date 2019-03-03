Kerimcan Durmaz ölümden döndü!

Giriş: 03.03.2019 - 14:46 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağına yıldırım düştü. Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı o anları anlattı

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    Konser için Bodrum'a giden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağına yıldırım düştü. Düşme tehlikesi yaşayan uçak İzmir'e acil iniş yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü söyleyen Durmaz, şunları söyledi:

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    "UÇAĞIMIZA YILDIRIM DÜŞTÜ"

    Biz neler yaşadık biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa bu kadar korktuğum bir an yaşadım. Gerçekten inanılmazdı, ölüyorduk. Uçağımıza yıldırım düştü ve uçağımız düşmek üzereydi. Şimdi kendime gelebildim. Bodrum'a uçuyorduk ve acil bir şekilde İzmir'e inmek zorunda kaldık. Şimdi İzmir'e geldik, bizi bekletiyorlar. 

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    "HEMEN KURBAN KESTİRECEĞİM"

    Hala elim, ayağım titriyor. O pilottan Allah razı olsun, böyle bir şey olamaz. Allah kimsenin başına göstermesin, hayatımın en korkunç anıydı. Yanımda eniştem vardı ve 'ölüyoruz' diyerek helalleştik, düşünebiliyor musunuz ölümle burun buruna geldik. Verilmiş sadakamız varmış, yarın hemen kurban kestireceğim. 

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    Araba kiraladık ve İstanbul'a dönüyoruz. Hala şoku atlatamıyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Korkunç bir şeydi. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. 

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    "ALLAH ÖLÜMÜN DE HAYIRLISINI VERSİN"

    Gerçekten hayat o kadar boş ki, yaşadığınız günün kıymetini bilin canlarım... Ailenizi, etrafınızdaki insanları kırmayın, üzmeyin, iyi bir insan olun. En önemlisi o... Yardımlar edin, ben elimden geldiğince yapıyorum. Gerçekten sokakta ihtiyacı olan kişiye verdiğiniz 1 liracık bile dönüp karşınıza çıkıyor. Allah hepimize ölümün de hayırlısını versin. 

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