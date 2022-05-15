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Haberler Gündem 3. Sayfa Kestiği ağacın altında can verdi
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Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Bursa'da kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında can verdi
Kestiği ağacın altında can verdi
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak (52) hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesinde meydana geldi. Mehmet Kazak, Orman İşletme Müdürlüğü'nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarılan Mehmet Kazak´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Kazak´ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı´nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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