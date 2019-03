CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye meclis üyesi adaylarının tamamının parti üyesi olduğunu, seçim için savcılıktan sicil kaydı aldıklarını ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından da onaylandıklarını belirterek, "Senin istihbarat örgütün yok mu? Bunlar PKK'lı ise niye tutuklamadın? Nasıl olup da temiz kağıdı verdin? Eğer 'Böyle bir karalama kampanyasından yola çıkarak oy devşirebilir miyiz?' diye düşünüyorlarsa bu milletin aklı, belleği, neyin ne olduğunu görme gibi bir feraseti var." dedi.



Kılıçdaroğlu, Best FM'de "Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye" programında soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, "İttifak olarak büyük İstanbul, İzmir mitingi yapacak mısınız?" sorusu üzerine "Onlara gerek yok. Onların yerine sivil toplum örgütleriyle, alt kırılımlarıyla, muhtarlarla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. O toplantılar mitinglerden daha etkili. O toplantıları da iki bölüm halinde yapıyoruz. İlk bölümde ben konuşuyorum, ikinci bölümde onlar sorunlarını, özel konuları ve sorularını dile getiriyorlar. Onları not alıyoruz. Karşılıklı iletişim kuruyoruz." açıklamasında bulundu.



Bunun partisi açısından stratejik değişiklik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının mitinglere gelmediğini, bu yöntemle onlarla da bir araya gelerek kendilerini ifade edebildiklerini vurguladı.



Kılıçdaroğlu, "Anketlere güveniyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Anketlerin sonuçları bize şunu verir: Nerelerde kritik bölgeler var, kritik iller, ilçeler nereler, onların üzerine eğilmek lazım. Genel Başkan'ın, bir genel başkan yardımcısının, bir grup başkanvekilinin veya o bölgede sevilen bir milletvekilinin gitmesi, konuşması, halkın nabzını tutması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Anketler bize böyle bir yol gösteriyor ama ben arkadaşlarıma, 'Kesinlikle ama kesinlikle oy verme gününün akşamına kadar çalışacaksınız, bütün sorunlara eğileceksiniz, iletişim içinde olacaksınız. Anket geldi, çok başarılı nasıl olsa biz kazandık diye bir atmosferin içerisine kesinlikle girmeyeceksiniz.' diyorum."



"ERDOĞAN, CUMHUR İTTİFAKININ KAYBETTİĞİNİ GÖRÜYOR"



Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine, CHP adaylarının özel olarak anket çalışmaları yaptırdıklarını, parti olarak Türkiye geneline yansıyan anket çalışmalarından yararlandıklarını anlattı.



"Anket sonuçlarına güven duyulmadığı" yönündeki söylemin anımsatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini görüyor. Ortaya çıkan anket sonuçlarına güvenmediklerini, manipülasyon yaratıldığını söylüyorlar. Adeta topluma korku gömleği giydirerek kendisine oy verenleri bir arada tutmak istiyor. O nedenle biz Erdoğan'ın böyle bir yol, yöntem izlediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, vatandaşın gündeminde aş, iş ve yoksulluk bulunurken, Cumhur İttifakı'nın gündeminin bunlardan çok farklı olduğunu savunarak, "Erdoğan dün diyor ki 'Döviz alıp satanları biliyoruz. Hesabını seçimden sonra soracağız.' Niye şimdi sormuyorsun? Varsa birisi, sahtekarlık yapmışsa, döviz üzerine oyun oynamışsa gereğini yap. Berat Bey de diyor ki '2,5 milyon kişiye iş bulacağız ama seçimlerden sonra.' 17 yıldır siz yönetiyorsunuz, 17 yıldır bulamadınız, istihdam yaratamadınız da seçimden sonra mı yaratacaksınız?" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, iktidarın artık halka güven vermediğini, tehdit ve şantaj üzerinden siyaset yaptığını da ileri sürdü.



"MANSUR YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da sorunları nasıl çözeceksiniz?" sorusunu yanıtlarken de adayları Ekrem İmamoğlu'nun çözüme yönelik projelerini açıkladığını anımsattı.



CHP'nin doğrudan doğruya vatandaşa dokunan projeler hazırladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, çılgın proje peşinde olmadıklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin binlerce dönüm merayı ıslah ettiğini ve en büyük kombinalardan birini açtığını belirterek, "(İstanbul'a ihanet ettiler.) Ben söylemiyorum, bunu Beyefendi söylüyor. İhanet edene ne denir? Hain denir. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kente nasıl ihanet edersin? Ekrem Bey ne söylüyor? 'Bu kenti güzelleştireceğim, yeşil alanları olacak. Kentsel dönüşümü insana yakışır şekilde, varoşlara sürmeden, orada yaratılan rantı onlara vererek yapacağım.' diyor. Onlar bunu söylüyorlar mı? Hayır." dedi.



CHP'li büyükşehir belediye başkan adaylarının projelerini kendileri halka anlatırken, Cumhur İttifakı'nın projelerinin adaylar yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lanse edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "O zaman kendisi büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Belediye başkan adayının kimliği ve kişiliği yara alıyor. 'Bu bilmiyor, yönetemez, ben yöneteceğim.' demektir." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş için 'Seçim sonrası ne olacağı belli değil.' dedi. Ne olacak, ne olabilir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:



"Ne olacağı çok belli. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Herkesi kucaklayacak, herkese sempatik davranacak, sorunlarına eğilecek. Mansur Yavaş'ın böyle bir özelliği var. Mansur Yavaş kazanmasın diye her türlü iftira... Bu kadar olmaz, insaf. Kendisine bağlı bütün medya gruplarının ortak sesiyle adeta Mansur Yavaş'a savaş açtılar. Mansur Yavaş dik duran birisidir, böyle savaş açtılar diye diz mi çökecek?"



Yavaş'a ilişkin iddiaların sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bunlar defalarca dile getirildi ama ciddi iddialar değil. İddiayı ortaya atan adam zaten ruh hastası, çocuk tacizcisi. Sadece Mansur Yavaş için değil, aynı şeyi Kayseri'de de yapmış. Orada da benzer iddialar var. Ayıp olan bunların ciddiye alınması. Bunları ciddiye almaya gerek yok." şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a yönelik iddialara konu olayın 2016 yılında yaşandığını ancak şimdi seçimin sonucu görüldüğü için gündeme getirildiğini savunarak, "Erdoğan kaybedeceğini görüyor ve kaybetmemek için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. İftira, karalama bunların başında yer alıyor." dedi.



"YENİKAPI'DA KİM AÇIKLADI PROJELERİ?"



Program sunucusuna "Siz Erdoğan'dan söz ederken neden 'Sayın Cumhurbaşkanı' diyorsunuz?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı." yanıtı üzerine de "Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Anayasada duruyor o. Partili Cumhurbaşkanı demiyor Anayasa. Tarafsız olacak, TBMM'de yemin etti." ifadelerini kullandı.



Yeni sistemin karmakarışık olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu tek adam rejimidir. Onun içindir ki belediye başkanları projelerini açıklayamıyorlar. 'Ben yetkiliyim, sen kimsin ki?' diyor. Yenikapı'da kim açıkladı projeleri? Binali Bey yok muydu orada?" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, CHP'li adaylarla Cumhur İttifakı'nın adayları arasında fark bulunduğunu savunarak, "Bizde demokrasi kültürü, onlarda tek adam rejimine koşulsuz itaat var." dedi.



"CHP açısından yerel seçimde arzu ettiğiniz sonuç çıkmazsa 1 Nisan sabahı CHP'yi ne bekliyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Arzu ettiğimiz sonuç çıkacak. Sonucu meydanlar gösteriyor. Halka güveniyorum. Milletin boğazına kadar gelmiş, perişan vaziyette." yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin reklam filmlerini CHP'li belediyelerin yönetimindeki yerlerde çektiğini belirterek, "Bağcılar'da bir yeşil alan bulsunlar da orada çeksinler. Orada yaşayanlar insan değil mi? İnsanların bulunduğu yerde insanca yaşamalarını sağlamak bizim amacımız." şeklinde konuştu.



"MUTFAKTA YANGIN VAR, BEYFENDİ NE İLE UĞRAŞIYOR"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İddia edildiği gibi sizin bazı belediye meclis üyesi adaylarınızın terör örgütü PKK ile bağlantıları var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Bizim belediye meclis üyesi olarak belirlediğimiz adayların tamamı CHP'li. Bizim üyemiz, yıllardır veya yeni gelmiştir. Sadece MHP'den değil AK Parti'den de bize gelen belediye meclis üyesi, belediye başkanı olanlar var. Bunların her birisi savcılıktan temiz kağıdı almışlardır, YSK bunlar aday olup seçilebilir diye 'evet' demiştir. Kardeşim senin istihbarat örgütün yok mu? Peki bunlar PKK'lı ise niye tutuklamadın? Nasıl olup da bunlara temiz kağıdı verdin? Sormayacak mısınız? İftiranın, haksızlığın, insafsızlığın bu boyutu olur mu? Eğer 'Böyle karalama kampanyasından yola çıkarak oy devşirebilir miyiz?' diye düşünüyorlarsa çok özür dilerim ama bu milletin aklı, belleği, neyin ne olduğunu görme gibi bir feraseti var. Mutfakta yangın var, Beyefendi ne ile uğraşıyor? Suçlu ilan ediyor herkesi. Sen hakim misin, savcı mısın?"



Seçimlere bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinin farklı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Hiçbir yerden vuramazsın kardeşim. Bunu yapan insanlar, demokrasiyi istemeyen insanlardır." ifadesini kullandı.



Halkın geçim derdinde olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bunların derdi koltuk, vatandaşın derdi bir dilim ekmek. 8 milyona dayandı işsiz. Sarayda oturan zat işsizlik nedir bilir mi? Berat Albayrak bir eli yağda bir eli balda, el bebek gül bebek büyümüştür. Ne anlar işsizlikten, yoksulluktan." dedi.