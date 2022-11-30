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Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'na ait dosyanın da aralarında olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı - Son dakika haberi
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Kılıçdaroğlu'na ait dosyanın da aralarında olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu

Kılıçdaroğlu'na ait dosyanın da aralarında olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı - Son dakika haberi
69 fezleke TBMM'ye ulaştı
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DHA

Meclis'e gelen 69 dokunulmazlık dosyası, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten bir dosyası bulunuyor. CHP'den ayrıca, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'a ait birer dosya bulunuyor.

Fezlekeler arasında, HDP'nin Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'a ait 2'şer, HDP Van Milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er, HDP'den İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Ağrı Milletvekili Dilan Taşdemir, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Ağrı Milletvekili Habip Eksik hakkında da 2'şer dosya bulunuyor.

Yine HDP'den İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve İzmir Milletvekili Murat Çepni hakkında 1'er dosya yer aldı.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında da birer dosya bulunuyor.

Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer alıyor. Enginyurt hakkındaki fezleke, bir TV programındaki 'kasten yaralama', 'alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarını kapsıyor.

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