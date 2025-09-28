Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek

Kilis'te, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan Kilis'e gelen vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda toplandı.

Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getiren vatandaşlar Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini söyledi.

Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurgulayan Şen şöyle devam etti:

"Acımız, öfkemiz, kinimiz, nefretimiz, kahrımız ve mücadelemiz büyük. Lanet olsun zalimlere, o zalimlere alkış tutanlara, sessiz kalanlara, destek olanlara buğz etmeyenlere lanet olsun."

Gazze'yi savunanlara seslenen Şen, "Şunu unutmayalım ki Gazze'yi savunmak Anadolu'yu, Gaziantep'i ve Kilis'i savunmaktır." diye konuştu.

Program duaların okunmasının ardından sona erdi.