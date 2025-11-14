Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te çiftçilere 737 ton tohum dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 737 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te çiftçilere 737 ton tohum dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 737 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 1 milyon 50 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.

        Kentte hububat üretiminde ciddi üretim potansiyeli olduğunu belirten Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı toplam 737 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projelerle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlenmesi tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de belediye olarak böyle anlamlı organizasyona katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını, gelecek yıl projeye daha çok destek vereceklerini kaydetti.

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, projeye destek verenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 1500 çiftçiye buğday, arpa ve mercimek tohumları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Kilis'te zeytin hasadı başladı
        Kilis'te zeytin hasadı başladı
        Kilis'te hafriyat taşıyan araçlara yönelik eğitim verildi
        Kilis'te hafriyat taşıyan araçlara yönelik eğitim verildi
        Kilis'te çevre ve altyapı yatırımlarına büyük destek
        Kilis'te çevre ve altyapı yatırımlarına büyük destek
        Ankara Belediyesi'nden Kilis Belediyesi'ne 30 milyon TL'lik destek
        Ankara Belediyesi'nden Kilis Belediyesi'ne 30 milyon TL'lik destek
        Kilis'te motosiklet ile SUV tipi araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Kilis'te motosiklet ile SUV tipi araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Kilis'te cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Kaza anı kameraya yansı...
        Kilis'te cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Kaza anı kameraya yansı...