Kilmarnock - St. Johnstone maçı rakamları

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Kilmarnock, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü St. Johnstone takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Kilmarnock son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. St. Johnstone son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 322 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kilmarnock kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, St. Johnstone sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
Kilmarnock önceki hafta Hamilton mücadelesinde 1-2 kazandı.
St. Johnstone ise Motherwell maçında 0-0 berabere kaldı.
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