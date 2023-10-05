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        Haberler Gündem Güncel Konya'da öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme! 2 şüpheli adliyede! - Gündem haberleri

        Konya'da öğretim üyesinin odasında silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyede

        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un silahlı saldırıda yaralanmasının ardında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı fakültede görevli Prof. Dr. Galip A. ile kardeşi İzzet A. adliyeye sevk edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında yapılan toplantıda da, her iki öğretim üyesinin de açığa alınması, haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:39
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        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
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        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, bir öğretim üyesinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un (46) fakültedeki odasında silahla yaralanmasıyla ilgili, aynı fakültede görevli Prof. Dr. Galip A'nın (60) ardından kardeşi İzzet A'yı da (55) yakaladı.

        Fotoğraf: İHA

        İki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Uluç ile Prof. Dr. Galip A. arasında geçmişte yıllık izine çıkma meselesi yüzünden çıkan tartışma nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

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        Öte yandan, Uluç'un kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Prof. Dr. Tahir Uluç
        Prof. Dr. Tahir Uluç

        Fotoğraf: DHA

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde dün, Prof. Dr. Tahir Uluç, silahla bacağından yaralanmış, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Prof. Dr. Galip A'yı yakalamış, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Fotoğraf: İHA

        Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken Rektörlüğün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

        REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

        Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında yapılan toplantıda, her iki öğretim üyesinin de açığa alınması, haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

        Konuya ilişkin Zorlu, AA muhabirine, olay esnasında Özbekistan'da düzenledikleri uluslararası bir kongrede bulunduklarını, konuyu bizzat takip etmek için programını yarıda keserek Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

        Fotoğraf: İHA

        Yaşanan tatsız olayın kabul edilemez olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

        "Son derece üzgünüm. Bilim insanlarının, toplumumuz için örnek olması gerektiği aşikardır. Sevgi, hoşgörü ve güzel ahlakın merkezi bir fakültemizde, sebebi her ne olursa olsun iki öğretim üyesinin aralarındaki sorunu konuşarak, medeni bir şekilde ve hatta örnek teşkil edecek bir olgunlukla çözüme kavuşturmaları beklenirken, şiddete başvurmaları asla hoş görülemez, kabul edilemez. Gerekli idari ve cezai soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız."

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