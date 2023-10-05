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        Haberler Dünya Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı

        Son dakika haberi Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:41 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:44
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        Putin'den Karabağ açıklaması
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, “Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya’ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum.” dedi.

        Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

        Karabağ’daki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in “Rusya’nın Ermeni halkına ihanet ettiği” yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Putin, bir halk deyişi kullanarak, AB’nin yaptığı bir şey için başkalarını suçlamaması gerektiğine dikkat çekti.

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        Rusya’nın pek çok defa Ermenistan’a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü’ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu vurgulayan Putin, bunun dikkate alınmadığının altını çizdi.

        Putin, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması aracılığıyla Laçin koridorunun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan’ın savaşmayı istediğini anımsattı.

        "KARABAĞ RESMEN AZERBAYCAN'IN"

        Erivan’ın Avrupa’da Karabağ’ın Azerbaycan’ın toprağı olduğunu kendisinin kabul ettiğini hatırlatan Putin, kendisinin de bunu basından öğrendiğini söyledi.

        Putin, “Karabağ resmen Azerbaycan’ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki?” diye konuştu.

        Karabağ’da bugün bulunan Rus Barış Gücü’nün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, bu güçlerin yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsü bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020’deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu belirtti.

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        Putin, "Barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu.” dedi.

        Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Barış Gücü’nün halihazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan’ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

        "RUSYA, İKİ NEDENLE NÜKLEER SİLAH KULLANIR"

        Rusya’nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Putin, “Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır.” ifadesini kullandı.

        Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, “Rusya’ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya’nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer.” değerlendirmesinde bulundu.

        Rus askeri doktrininde, nükleer silahlarla ilgili bir değişiklik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Putin, bugün Rus devletinin varlığını tehdit edecek bir durumun olmadığına dikkati çekti.

        Putin, “Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya’ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum.” dedi.

        3 BÖLGEDE GÖZLEM NOKTALARI KALDIRILDI

        Karabağ'daki Rus barış gücünün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarını kaldırdığı bildirildi.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki geçici gözlem noktalarının kaldırıldığı belirtildi.

        Rus barış gücünün Karabağ'da görevlerini yürütmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Çatışmaların durdurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar uyarınca, Karabağ'daki silahlı oluşumların (yasa dışı Ermeni güçler) depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildi. 5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7.000’den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 58,5 milyon mermi sayıldı."

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