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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI YAYIN | Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifreli mi? FB UEFA Konferans Ligi maçı şifresiz izle - Futbol Haberleri

        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 14 resmi maçı da kazanarak sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Slovakya'da kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:00
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        STAT: Antona Malatinskeho Stadı

        HAKEM: Sascha Stegemann (Almanya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: Exxen

        SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Duris, Daniel

        FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, King, Kent, Batshuayi

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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşıyor. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

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        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

        262. RANDEVU

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

        * Avrupa deplasmanlarında bu sezon gol yemedi

        Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi. Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

        * Gol ortalaması 3,4

        Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı. Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

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        * Son 19 Avrupa maçında tek mağlubiyet

        Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

        * Konferans Ligi'nde 10. sınav

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 7 - 2 28 9
        TOPLAM 261 102 55 104 350 370
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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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