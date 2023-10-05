Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 14 resmi maçı da kazanarak sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Slovakya'da kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti
STAT: Antona Malatinskeho Stadı
HAKEM: Sascha Stegemann (Almanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Duris, Daniel
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, King, Kent, BatshuayiMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşıyor. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.
262. RANDEVU
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.
* Avrupa deplasmanlarında bu sezon gol yemedi
Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi. Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.
* Gol ortalaması 3,4
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı. Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.
* Son 19 Avrupa maçında tek mağlubiyet
Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.
* Konferans Ligi'nde 10. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: