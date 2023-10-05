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CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİLER

Köydeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldıkları anda, "Sırtına bak kedi değil, aslan gibi. Aslan mı acaba? Ne güzel, ağzı nerede, annesi nerede acaba? Gel pisi pisi" şeklindeki diyalogları gülümsetti.