STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: David Fuxman (İsrail)

SAAT: 19.45

YAYIN: Exxen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor.

Geride kalan 237 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

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* Bu sezon namağlup

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge’la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.

* Şenol Güneş rekoru egale etmek istiyor

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

* Cenk Tosun en golcü olmak için sahada

Siyah-beyazlı ekipte Avrupa’da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu’nu 12’şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu’nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş’ın, Avrupa’daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.