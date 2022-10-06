‘Kim Bu Aile?’nin galası gerçekleştirildi

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; "Kim Bu Aile?"nin galası yoğun ilgi görürken, sinema sezonunun uzun bir süre sonra vizyona girecek ilk büyük yerli filmi davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı."Kim Bu Aile?"nin galası yoğun ilgi görürken, sinema sezonunun uzun bir süre sonra vizyona girecek ilk büyük yerli filmi davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı.

Nurgül Yeşilçay, "Pandemiden sonraki en büyük gala. Çok heyecanlıyız, ben de ne zamandır bu kadar büyük bir galanın içinde olmamıştım. Çok değerli arkadaşlarımla çok değerli bir film yaptık. Değerli yönetmenimiz Bedran (Güzel) ve ayrıca Koreli aksiyon yönetmenimizle birlikte. Teşekkürler geldiğiniz için, inşallah çok güzel bir akşam olacak. Benim karakterim gece kulübünde çalışıyor. Bir polisin asla yanında olmaması gereken bir karakter" dedi.

Bedran Güzel, "Kim Bu Aile?’yi çok sevdiğim arkadaşlar, üstatlar, abilerimle beraber yaptık. Çok iyi hazırlandığımız, çok keyif aldığımız bir proje oldu. Umarım siz de izlediğinizde bizim aldığımız keyfi alırsınız. Hepinize teşekkürler ve iyi seyirler" ifadelerini kullandı.

Cengiz Bozkurt, "Uzun bir pandemi sürecinden sonra ilk defa böyle bir şevk ve motivasyonla giriyoruz sinema salonuna. Seyircinin de filme teveccüh göstereceğini düşünüyoruz. Hayli uzun süre çok emeklerle çektik bu filmi. İzlediğinizde göreceksiniz çok büyük, kalabalık sahneler var. Emeği geçen tüm yardımcı oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim. Yönetmenimiz Bedran Güzel’e teşekkür ederim. Yapımcımızın ilk filmi, o da bize kısmet oldu. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız, iyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Emniyetten ihraç edilen bir komiseri canlandırıyorum. Toplama bir aile kuruyor ve bir mafya grubunun deposunun karşısına tavukçu açıyorlar. Operasyonu aile ile birlikte yapmaya başlıyor" açıklamasını yaptı.

Ferit Aktuğ, "Sekiz hafta çok yoğun çalıştık, şimdi meyvelerini toplamaya geldik. Biz de ilk defa izleyeceğiz, çok merak ediyoruz. Çok eğlendik, güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bizden bir aile, Türkiye’den bir aile. Hep beraber izleyeceğiz" dedi.

"SİNEMADA İZLEMEYE DEĞECEK BİR FİLM"

Onur Buldu, "Filmin tatlı dolandırıcısı Ali’yi oynuyorum. Bu aileyi bir araya getiren benim karakterim. Bir mafya takibi sırasında başarısız bir operasyon sonucu açığa alınan iki polisin ailesini oluşturmakla yükümlüyüm. Ondan sonra hikayeler başlıyor zaten. Çok eğlenerek uyum içinde çalıştığımız büyük bir prodüksiyon oldu, sinemada izlemeye değecek bir film. Umuyorum seyircimiz de sevecektir" şeklinde konuştu. Beste Kökdemir, "Cengiz Bey’in kızını canlandırıyorum. Polis olduğunu babasına kanıtlamak isteyen bir karakter. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"SEVGİNİN HER KAPIYI AÇTIĞINI ANLATIYORUZ"

Altan Erkekli, "Aile toplumların birlikte olduğu en ufak organizmadır. Aileyi kurmak zor bir şeydir, aile olmak da zor bir şeydir. Ama aile olunca hayat her anlamda güzel olur, toplum güzel olur, dünya güzel olur. Biz burada güzel bir aileyle, emeğin sevginin aşkın ne derece önemli olduğunu, sevginin her kapıyı açtığını anlatıyoruz. Bu emeği hayata geçirirken, başta yapımcımız, ortak yapımcılar, sevgili yönetmenimiz, senarist arkadaşlarımız, ekibe çay getiren görevli arkadaşlarımız dahil herkes inanarak çalıştı. İşte bu sevgiden yola çıktık. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Doğan Can Sarıkaya, "Bu kadar büyük oyuncularla birlikte kadroda olduğum için çok mutluyum. Çok eğlenceli benim için. Güzel bir ekip teşekkür ediyorum hepsine" şeklinde konuştu.

Adem Demir, "Hepiniz hoşgeldiniz. Güzel bir film izleyeceğinizden eminim. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.