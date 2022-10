'Kim Bu Aile?'nin yönetmeni ve başrol oyuncuları Habertürk'e anlattı

"O an benim için her şey bitti"

Rolün kısa da olsa sonuç olarak orada da varsın… Onur Buldu: Bir audition’a gitmiştim ve ‘Organize İşler’de oynuyorum” demiştim. Kadın bana “Ben o filmi çok seviyorum. Orada ne oynadınız?” diye sordu. O an benim için her şey bitti.

"BENCE FARKLI BİR AKSİYON"

Ferit Aktuğ: Bir defa filmin tarzı değişik yani aksiyonu bol bir film. Biz hepsini izlemedik ama dublajına girdiğimizde biraz izledik. Bence farklı bir aksiyon izleyecekler. Gerçekten çekilmemiş bir komedi aksiyonu izleyecekler. O yüzden de "bence biraz iddialıyız" diyelim.

Onur Buldu: Çok eğlenceli bir iş. Hep istediğim bir şeydi. Bir de o zaman Bedran bize “Kore’den ekip gelecek” dedi. Geldiler, çalıştık. Yeni bir şey çalışmak genelde biz oyuncular için özel ve heyecanlandırıcı oluyor. İlk onu duyduğumda “Gerçek mi? Şaka mı?” derken gerçek olduğunu öğrendim. “Ben bekliyorum gelsinler.” dedim. Geldiler, sonra iki üç gün çalıştık, çok iyiydi.

Ferit Aktuğ: Gelen ekip de ‘Old Boy’ filminin kavga sekansını çeken ekip.

Bedran Bey, dijital platformlardan dolayı rekabet arttı, çıta yükseldi. Sizce bunun sinemaya yansıması ne şekilde olur?

Bedran Güzel: Ben bir kere dijital platformların aslında türlerin fazlalaşmasından çok mutluyum. Her yeni üretim her özgür üretim bizi de tetikliyor. Bizim de örnek olarak aldığımız, bazen kendimizi geliştirmek üzere örnek aldığımız şeyler oluyor. Her türlü platformdaki her yeni işin beni zorladığını, mutlu ettiğini hem izlemekten hem de kendi yapacağımız işlerde de bize yeni kapılar açtığını düşünüyorum. O yüzden de dediğim gibi doğru içerik, insanların ilgisini çekecek içeriklerle beraber sinemanın da yeniden harekete geçeceğini ve platformlarla beraber bir uyum içerisinde devam edeceğini düşünüyorum.