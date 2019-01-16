Kim Kardashian-Kanye West çiftinin kızı 1 yaşında

Giriş: 16.01.2019 - 15:44 | Güncelleme:  

Kim Kardashian-Kanye West çiftinin küçük kızı Chicago, ilk yaş gününü kutladı. Chicago'ya teyzesi Kourtney Kardashian'dan gelen hediye ise dikkat çekti

  • 1Kim Kardashian-Kanye West çiftinin kızı 1 yaşında - Magazin haberleri
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    Kim Kardashian-Kanye West çiftinin küçük kızı Chicago, ilk yaş gününü kutladı. Minik Chi'ye birinci yaş kutlamasında hediye yağdı, en ilginç hediye ise teyzesi Kourtney Kardashian'dan geldi.

  • 2Kim Kardashian-Kanye West çiftinin kızı 1 yaşında - Magazin haberleri
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    39 yaşındaki Kourtney Kardashian, yeğeni Chi'ye annesinin de sahip olduğu milyon dolarlık otomobilin maketini satın aldı. Kardashian, o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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