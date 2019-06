ENGİN HEPİLERİ (UYGAR SARIKAYA)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR?

3 Mart 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki orta öğrenimi sırasında başlayan Engin Hepileri, 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda yer aldı. 1998'de ise Anlat Şehrazat müzikalinde ve Tiyatro Fora'da Ölümsüzler[3] oyununda rol aldı. O yıl Kent Oyuncuları kadrosuna katılan oyuncu bu toplulukta 20 oyunda rol almanın yanı sıra televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yer aldı.

2008 yılında tiyatro yönetmenliğine başlayan oyuncu ayrıca Üniversitesinde ve Akademi Kenter'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini üstlendi. Seslendirme de yapan oyuncu en son Kara Ekmek adlı dizide rol almıştır.