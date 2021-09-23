Kipaş Holding, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde

AA

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, tekstil, enerji, çimento, kağıt, eğitim ve lojistik alanında faaliyet gösteren Kipaş Holding'in 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosu ile Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olduğu anımsatıldı.

Holdingin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında Türkiye'de 112. sırada yer aldığı ve yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapan firmanın Kahramanmaraş'ta da zirvedeki yerini koruduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Şirket olarak yatırım ve ihracatlarını arttırarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Kipaş Holding olarak, sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla birlikte Kahramanmaraş'ın ve Türkiye’nin kalkınmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle birlikte, eğitim, sağlık ve spor gibi birçok alanda da sosyal sorumluluk projelerimizle kazandıklarımızı yine bu topraklara geri veriyoruz. Yerli üretimi artırarak ülkemizin ekonomisine destek verirken, ülkemiz adına yeni istihdam alanları açarak ülkemizin ihracatına da destek oluyoruz. Kısacası, insanımızın üretim enerjisini, rekabet enerjisini yatırıma ve istihdama dönüştürerek büyüyor ve güçleniyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."