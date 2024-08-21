Ağustos ayı halka arz takvimine dahil olan Kıraç Galvaniz için gong çaldı. Kişi başı 41 lot veren firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 45'ini 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanacağını açıkladı. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz detayları...