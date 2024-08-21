Kıraç Galvaniz için gong çaldı! Kıraç Galvaniz kişi başı kaç lot verdi?
Kıraç Galvaniz için gong bugün çaldı! Halka arzına 600 binden fazla kişinin katıldığı şirket, kişi başına 984 TL değerinde 41 lot verdi. Yıldız Pazar'da işlem gören Kıraç Galvaniz, 'TCKRC' kodu ile BIST'teki yerini aldı. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz detayları...
Ağustos ayı halka arz takvimine dahil olan Kıraç Galvaniz için gong çaldı. Kişi başı 41 lot veren firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 45'ini 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanacağını açıkladı. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz detayları...
KIRAÇ GALVANİZ İÇİN GONG ÇALDI!
Firma, 21 Ağustos 2024 yani bugün BIST'te işlem görmeye başladı.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI
Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 45 milyon lot dağıtıldı. Şirketin halka arzına 667 bin 177 kişi katıldı. Kişi başına 984 TL değerinde 41 lot düştü.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 45 Devam eden tesis ve makine yatırımları.
- Yüzde 40 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak ancak katılım endeksine uygun. BIST'te 'TCKRC' kodu ile işlem görecek şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 26.47.