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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kiraz ihracatındaki kayıp 61 bin ton - Alışveriş Haberleri

        Kiraz ihracatındaki kayıp 61 bin ton

        Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Aydın ve İzmir'de bu yıl Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle kiraz hasadı yapılamadı. Yaşanan sıkıntının ülke genelinde etkili olduğu belirtilirken 2025 yılında bir önceki yıla göre kiraz ihracatındaki kaybın 61 bin ton olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:30
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        Kiraz ihracatındaki kayıp 61 bin ton
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        Geçen yıl Aydın ve İzmir yaylarında kiraz üretiminde oldukça verimli bir yaşanan Türkiye'de 2025 yılında adeta ‘yok' yılı yaşandı. 2024 yılında 67 bin ton kiraz ihracatı yapan Türkiye 2025 yılında sezon tamamlanmasına rağmen sadece 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

        "ÜRETİCİ KENDİ SOFRASINA BİLE AĞACINDAN KİRAZ TOPLAYIP KOYAMADI"

        Verimli Aydın dağlarında Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle bu yıl kiraz hasadı yapılamadığını belirten Aydın ve İzmir Bölgesi'nin önde gelen tüccarlarından Metin Yağcı, "Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı. Mart ayında yazdan kalma günler etkili olurken nisan ayında kış geri geldi. Mart ayında çiçek açan ağaçlara ya don vurdu ya da ağaçlar çiçeğini döktü. Hal böyle olunca kirazlar ürün vermedi. Hatta öyle ki pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı" diyerek bu yıl kirazsız bir yıl yaşandığını belirtti.

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