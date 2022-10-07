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Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu

Kastamonu’da kireç sökücü içen 3 kardeş hastanelik oldu. Kardeşlerden birinin hayati tehlikesi devam ediyor

Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu
Kireç sökücü içen 3 kardeş hastanelik oldu! Birinin durumu ağır
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İHA

Kastamonu’da kireç sökücü içen 3 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da yaşayan ailenin çocukları Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç sökücüyü içti. Mide bulantısı gibi şikayetler sebebiyle ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çocuk Cerrahi Polikliniğine yatırıldı.

Tedavileri devam eden çocuklardan Farzane H.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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