Çeşitli faktörlerle ortaya çıkabilen bir eklem iltihabı rahatsızlığı olan osteoartrit veya artroz ya da halk arasında bilinen adıyla kireçlenme ileriki yaşlarda sıkça görülür. İnsan vücudunun her bölgesinde ortaya çıkabilir. Peki kireçlenme nedir? Kireçlenme nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte çağımızın en çok karşılaşılan hastalıklarından biri olan kireçlenme ile ilgili tüm detaylar...

KİREÇLENME NEDİR?

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği'ne göre; dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit veya artroz halk arasında kireçlenme olarak bilinmektedir. 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığıdır. Kireçlenme vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve omurgadır.

Osteoartritte eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur.

KİREÇLENME NEDENLERİ NELERDİR?

Vücuda giren enfeksiyonlu hücrelere karşı bağışıklığın zayıflaması bu hücrelerin kemiklere kadar yerleşmesi,

İki kemik arasındaki dokuların genetik veya bağışıklık bozukluğu sırasında kayba uğraması,

Kemiklere yerleşen iltihabın kalıcı olması,

Kalsiyum oranının kemiklerden çok kanda fazlalaşması

Obezite

Eklemlerdeki tekrarlayan hareketler veya yaralanmalar (kırık, daha önce cerrahi işlem uygulanmış olması veya yıpranma gibi)

Bazı mesleklere bağlı olarak uzun süre ayakta kalma, sürekli eğilme, ağır kaldırma veya başka hareketler

KİREÇLENMENİN BELİRTİLERİ

En dikkat çeken belirtisi şiddetli eklem ağrılarıdır.

Eklem ağrılarına bağlı gelişen hareket kısıtlılığı

Eklemden tıkırtı ya da çıtırtı gibi seslerin gelmesi

Kaslarda esneme de zorlanma ve kalınlaştığını fark etmek.

Bacak bacak üstüne atmakta zorlanma.

Merdiven çıkarken, spor yaparken veya da namaz kılarken diz, dirsek ve beli hareket ettirirken çıkan sesler ve devamında yaşanan ağrılar kireçlenmeye işaret eder.

Ekleme uygulanan en ufak basınçta bile hissedilen hassasiyet

KİREÇLENME TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Direkt radyografi (Röntgen filmi): Eklem röntgen filmlerinin çekilmesi kireçlenme tanısını koyarken yardımcı olur. Ancak, röntgen filmlerinde osteoartrite ait bulguların olması o eklemde yakınmaların olacağı anlamına gelmeyeceği gibi yakınmaların hangi şiddette olduğunu da göstermez.

Kan testleri: Osteoartrit tanısını koyduran bir kan testi yoktur ancak bazıları kireçlenmeyi diğer romatizmal hastalıklardan ayırt etmede yardımcı olurlar.

Eklem sıvısının incelenmesi: Özellikle eklem şişliği olan hastalarda eklem sıvısının incelenmesi kireçlenmenin başka hastalıklardan ayırımında gerekli ve faydalı olabilir.

KİREÇLENME NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide ilk basamak hastanın eğitimidir. Hasta öncelikle hastalığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Ağır egzersizlerden ve zedelenmiş eklemin aşırı kullanılmasından sakınılmalıdır. Kilo verilmesi ile aşırı yük taşıyan eklemlerde kireçlenmeye bağlı şikayetler azalır. Ağrılı dönemlerde hastaya istirahat önerilir.

Düzenli egzersiz: Eklemi çevreleyen kaslar güçlendirilir. Böylece ekleme binen yükün azaltılması sağlanmış olur. Ancak uygulanacak egzersiz programının mutlaka hekiminiz tarafından düzenlenmesi gerekir.

Fizik tedavi uygulamaları: Doktorunuzun önerisiyle etkilenen ekleme sıcak ya da soğuk uygulamaları, ağrı kesici akım tedavileri ve derin ısıtıcı tedaviler uygulanabilir.

İlaç tedavisi: Osteoartritte ağrı kesici ve iltihap dağıtıcı ilaçlar hastalığın belirli dönemlerinde doktor kontrolü altında kullanılmaktadır. Kıkırdağı güçlendiren ilaçların kullanımı da son yıllarda artmaktadır.

Eklem içi enjeksiyon: uzman hekiminizin önermesi halinde eklem şişliğinin olduğu dönemlerde eklem içine kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bunun yanı sıra eklem içine eklem kayganlığını arttıran ilaçlar enjekte edilebilir. Şu ana kadar saydığımız tedavilerden fayda görmeyen ve hastalığı günlük yaşam aktivitelerini ileri derecede bozan hastalara cerrahi tedavi (ameliyat) önerilebilir.