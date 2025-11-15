Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde, İ.G'nin kullandığı 06 FP 3509 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 FP 3509 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden H.D. ile araçlardaki Ö.E.D, R.F.D, Y.G, S.G, B.G. ve N.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.