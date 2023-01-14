Özellikle Çarlık Rusya döneminde, Rusya sınırları içinde varlığını sürdüren Türk halkalarına da benimsetilmeye çalışılan Kiril alfabesini hangi Türk devletleri kullandı? Kiril alfabesi nedir? İşte, tüm detaylarıyla Kiril alfabesi hakkında bilgiler…

Kiril Alfabesi Nedir?

Özellikle Slavlar tarafından kullanılan ve Slav dillerini yazıya dökmede kullanılan bir yazı sistemi olan Kiril alfabesi dünyanın en çok kullanılan alfabelerinden bir tanesidir. 18. yüzyılda yapılan düzenlemelerle birlikte daha kolay anlaşılır bir yazı sistemine dönüşen Kiril alfabesi günümüzdeki kullanım şeklini almıştır.

Kiril Alfabesi Özelikleri

Kiril alfabesinin ismi, 9. yüzyılda Slav dilleri üzerine araştırmalar yapan Kiril ve Metodius kardeşlerden gelmiş olmasına rağmen, bu yazı sisteminin onlar tarafından geliştirildiğine dair kesin bir tarihi kanıt bulunmamaktadır.

Kiril alfabesinin kökeni üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Kiril ve Metodius’un öğrencilerinin, bu alfabeyi Yunan alfabesi temelinde oluşturdukları ve Yunan alfabesinde bulunmayan bazı sesleri bu yeni alfabeye ekleyerek Kiril alfabesinin temelini attıkları düşünülmektedir.

Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan Kiril alfabesi; Slav halklarının büyük bir siyasal güç olarak tarih sahnesine çıkamamaları sebebiyle, 18. yüzyıla kadar çok fazla bir değişikliğe uğramamıştır. 18. yüzyılın başında Deli Petro olarak da tanınan Rus çarı 1. Petro zamanında, alfabe üzerinde yapılan düzenlemelerle Yunan harfleri çıkartılmış ve bu yazı sistemi daha kolay anlaşılır bir yapıya kavuşmuştur.