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Karşılaştırma cümleleri ve örnekleri: Paragrafta karşılaştırma nedir, nasıl yapılır?

Bir parçada anlatılan fikir ya da duyguları daha etkili bir hale getirmek ve okuyucunun metin üzerine ilgisini çekerek okuyucuyu etkilemek için başvurulan yollara, düşünceyi geliştirme yolları adı verilmektedir. Bir metin içinde yer alan ana düşünceyi desteklemek için kullanılan düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesi de karşılaştırma yöntemidir. Ayrıntılar yazımızın devamında…

Karşılaştırma Cümleleri ve Örnekleri: Paragrafta Karşılaştırma Nedir, Nasıl Yapılır?
HABERTURK.COM

Kaleme aldığımız yazının türü, çeşidi ya da konusu ne olursa olsun, o yazıda paylaştığımız düşüncelerimizi etkili bir şekilde ifade etme ihtiyacı hissederiz. Bu ihtiyaçtan doğan yöntemlerden bir tanesi de karşılaştırma yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Düşünceyi geliştirmek için kullanılan karşılaştırma kelimeleri ve karşılama sıfatları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Karşılaştırma Nedir?

Canlı ya da cansız varlıkların, kişilerin benzer ya da farklı özelliklerinin birbiriyle kıyaslanması karşılaştırma olarak tanımlanmaktadır. Aralarında böyle bir ilişki bulunan varlıkları ortak ya da farklı yönleriyle ele alan bir yöntem olan karşılaştırma yöntemi, düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesidir. Düşünceyi ya da fikri desteklemede oldukça etkili bir yöntem olan karşılaştırma yöntemine, hem yazılı hem de sözlü anlatımda sıklıkla başvurulmaktadır ve bu yöntem kendi içinde temel olarak üç farklı şekilde yapılmaktadır.

Benzerliklerden Yararlanma: Canlı ya da cansız varlıkların ve kişilerin sadece benzer özelliklerini ele alarak yapılan bir karşılaştırma yöntemidir.

Karşıtlıklardan Yararlanma: Bu anlatım türünde, yalnızca yazıya konu olan hususlardan değil; o hususların zıt kavramlarından da bahsedilir.

İlişki Kurma: İki olay ya da kişiyi benzer ilişkiler üzerinden anlatarak yapılan bir karşılaştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

  • Nehir suyu akıcıdır; geri dönmez, aynı yatağı yeniden tekrar etmez. Yaşam da böyledir, geriye alamazsın. (Benzerliklerden Yararlanma)
  • Çok sevimli ancak bir o kadar da kibirli bir insandır kendisi. (Karşıtlıklardan Yararlanma)
  • Hayvanlar da bazı durumda insanlar gibi davranışlar sergilerler. (İlişki Kurma)

Karşılaştırma Kelimeleri Nelerdir?

İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Yani karşılaştırmanın hangi yönden yapıldığı ortaya konur. Bu durumda benzetme ve karşılaştırma edatları kullanılır. Karşılaştırma cümlelerinden en sık başvurulan kelimelerden bazıları “gibi, kadar, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerdir. Peki, en kelimesi karşılaştırma mıdır? Evet, en sözcüğü de karşılaştırma cümlelerinde sıklıkla kullanılan sözcüklerden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Bahsedilen bu sözcüklerden ayrı olarak “-den, ki(n)den” gibi ekler de karşılaştırma cümlelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

  • Bu kitabı diğerlerine göre daha az satmış.
  • Bu seneki davete geçen seneye göre daha çok kişi katıldı.
  • Ben bu mekânın yemeklerinden çok çorbalarını beğeniyorum.
  • Maalesef bu sene, geçtiğimiz yıl kadar kar yapamadık.
  • Onu, benden daha çok seviyor.
  • Bu işi senden daha iyi hiç kimse yapamaz.

Karşılaştırma Sıfatları

Türkçede aynı özellikle sahip olan varlıkları karşılaştırarak, hangi varlığın daha çok sahip olduğunu gösteren sıfatlara karşılaştırma ya da üstünlük sıfatları adı verilmektedir. “En, daha, çok” gibi kelimeler, karşılaştırma sıfatlarında sık başvurulan kelimeler olarak öne çıkmaktadır.

  • Bu ev eski evimizden daha büyük.
  • En güçlü millet
  • Çok daha dürüst insanlar
  • En çalışkan öğrenci

Karşılaştırma Cümlelerine Örnekler

Yukarıda tüm detaylarıyla anlatılan karşılaştırma yöntemini daha iyi anlayabilmek için aşağıda vermiş olduğumuz karşılaştırma cümleleri incelenebilir:

  • Artık eski arabaların yerini son derece teknolojik arabalar aldı.
  • Onun oyunculuğunu şarkıcılığında daha başarılı buluyorum.
  • Spor ve düzenli beslenme sayesinde eski kilolarından kurtuldu.
  • Mehmet sınavlara benden daha iyi hazırlandığı için yüksek not aldı.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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