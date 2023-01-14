Kaleme aldığımız yazının türü, çeşidi ya da konusu ne olursa olsun, o yazıda paylaştığımız düşüncelerimizi etkili bir şekilde ifade etme ihtiyacı hissederiz. Bu ihtiyaçtan doğan yöntemlerden bir tanesi de karşılaştırma yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Düşünceyi geliştirmek için kullanılan karşılaştırma kelimeleri ve karşılama sıfatları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Karşılaştırma Nedir?

Canlı ya da cansız varlıkların, kişilerin benzer ya da farklı özelliklerinin birbiriyle kıyaslanması karşılaştırma olarak tanımlanmaktadır. Aralarında böyle bir ilişki bulunan varlıkları ortak ya da farklı yönleriyle ele alan bir yöntem olan karşılaştırma yöntemi, düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesidir. Düşünceyi ya da fikri desteklemede oldukça etkili bir yöntem olan karşılaştırma yöntemine, hem yazılı hem de sözlü anlatımda sıklıkla başvurulmaktadır ve bu yöntem kendi içinde temel olarak üç farklı şekilde yapılmaktadır.

Benzerliklerden Yararlanma: Canlı ya da cansız varlıkların ve kişilerin sadece benzer özelliklerini ele alarak yapılan bir karşılaştırma yöntemidir.

Karşıtlıklardan Yararlanma: Bu anlatım türünde, yalnızca yazıya konu olan hususlardan değil; o hususların zıt kavramlarından da bahsedilir.

İlişki Kurma: İki olay ya da kişiyi benzer ilişkiler üzerinden anlatarak yapılan bir karşılaştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır.