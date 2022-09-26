Kırım Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları

Savaş alanında birçok yeniliğin kullanıldığı ve bu özellikleri sebebiyle modern bir savaş olarak değerlendirilen Kırım Savaşı’nın Avrupa diplomasisi üzerindeki etkisi ne olmuştur? İşte Kırım Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
Osmanlı Kırım Savaşı Ne Zaman Oldu?
Bir Osmanlı – Rus savaşı olan Kırım Savaşı 1853 ile 1856 yılları arasında gerçekleşmiştir. Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi ve Akdeniz’e ulaşma emellerinin olması sebebiyle Fransa ile İngiltere de Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmişlerdir.
Kırım Savaşı Tarihi
Osmanlı Devleti’ni ‘’Hasta Adam’’ olarak gören Rusya, başlangıçta zayıf bir devleti ayakta tutma planı güderken bu siyasetini terk etmiş ve Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak üzere bir politika gütmeye başlamıştır. Hatta İngiltere’ye de Osmanlı Devleti mirasını paylaşmak üzere bir teklif götüren Rusya’nın bu teklifi, İngiltere tarafından reddedilmiştir. Bu tarihten itibaren İngiltere kendi çıkarlarını da düşünerek Rusya karşısında Osmanlı Devleti ile yakınlaşmıştır.
Asıl hedefi sıcak denizlere inmek olan Rusya’nın İstanbul’daki görevli elçisi Mençikof; Ortodoksların koruyuculuğunun kendilerine verilmesini istemiş ve bu talep Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir. Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak ve Akdeniz’e ulaşmak için bir bahane arayan Rusya; talepleri Osmanlı Devleti tarafından reddedilince aradığı mazerete ulaşmıştır.
Rusya ilk olarak, Eflak ve Boğdan’ı işgal hareketlerine başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa Rusya’ya bir nota vererek, Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesini istemişler; Rusya ise bu talebe olumlu bir karşılık vermemiştir.
30 Kasım 1853’te Osmanlı donanmasının Sinop’ta Ruslar tarafından batırılmasının ardından, boğazlar tehlikeye girince ve Rusya Balkanlar’da ilerleyince, İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmişler ve resmen Osmanlı Devleti yanında savaşa girmişlerdir.
Peki, Kırım Savaşı’nı kim kazandı? Kırım Savaşı; Osmanlı Devleti tarafından kazanılmış olmasına rağmen; Osmanlı Devleti; barış masasında yenik bir devlet muamelesi görmüştür.
Kırım Savaşı Nedenleri
1853 – 1856 Osmanlı-Rus savaşı olan Kırım Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni yıkarak sıcak denizlere inmek istemesi.
- Rusya’nın Osmanlı Devleti bünyesinde yaşanan Ortodoksların hamiliğine soyunması.
- Talepleri Osmanlı Devleti tarafından reddedilen Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi.
Kırım Savaşı Sonuçları
Peki, Kırım Savaşı hangi antlaşma ile sonlandı? 1853 yılında başlayan Kırım Savaşı sonunda imzalanan antlaşma; 1856 Paris Antlaşması’dır. Rusya’nın barış talebi üzerine imzalanan bu antlaşma ile ortaya çıkan Kırım Savaşı sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı ve Avrupa hukukundan yararlanacağı kabul edilmiştir. Osmanlı’nın toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır.
- Rusya’nın Akdeniz’e inmesi engellenmiştir.
- Karadeniz tarafsız bir deniz olarak kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulundurmamasına karar verilmiştir.
- Eflak ve Boğdan’a özerklik verilmesi kararlaştırılmıştır.
- Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir.
Kırım Savaşı’nın Avrupa Diplomasisi Üzerindeki Etkisi
Kırım Savaşı’nın Avrupa diplomasisi üzerindeki en önemli etkisi; savaşın sonunda imzalan barış antlaşmasıyla, Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması olmuştur. Ayrıca Kırım Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti; denge politikasını temel siyaset haline getirmiştir.
YORUMLAR