Kırım Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları

Savaş alanında birçok yeniliğin kullanıldığı ve bu özellikleri sebebiyle modern bir savaş olarak değerlendirilen Kırım Savaşı’nın Avrupa diplomasisi üzerindeki etkisi ne olmuştur? İşte Kırım Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Osmanlı Kırım Savaşı Ne Zaman Oldu?

Bir Osmanlı – Rus savaşı olan Kırım Savaşı 1853 ile 1856 yılları arasında gerçekleşmiştir. Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi ve Akdeniz’e ulaşma emellerinin olması sebebiyle Fransa ile İngiltere de Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmişlerdir.

Kırım Savaşı Tarihi

Osmanlı Devleti’ni ‘’Hasta Adam’’ olarak gören Rusya, başlangıçta zayıf bir devleti ayakta tutma planı güderken bu siyasetini terk etmiş ve Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak üzere bir politika gütmeye başlamıştır. Hatta İngiltere’ye de Osmanlı Devleti mirasını paylaşmak üzere bir teklif götüren Rusya’nın bu teklifi, İngiltere tarafından reddedilmiştir. Bu tarihten itibaren İngiltere kendi çıkarlarını da düşünerek Rusya karşısında Osmanlı Devleti ile yakınlaşmıştır.

Asıl hedefi sıcak denizlere inmek olan Rusya’nın İstanbul’daki görevli elçisi Mençikof; Ortodoksların koruyuculuğunun kendilerine verilmesini istemiş ve bu talep Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir. Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak ve Akdeniz’e ulaşmak için bir bahane arayan Rusya; talepleri Osmanlı Devleti tarafından reddedilince aradığı mazerete ulaşmıştır.

Rusya ilk olarak, Eflak ve Boğdan’ı işgal hareketlerine başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa Rusya’ya bir nota vererek, Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesini istemişler; Rusya ise bu talebe olumlu bir karşılık vermemiştir.