Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında Kırklareli'nin 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince il statüsüne alındığını belirtti.

        Kırklareli'nin tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Kırklareli 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştur. Kırklareli'mizin il oluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük mücadeleler sonunda kurulan Cumhuriyetimize, en büyük desteği veren şehirlerin başında gelen ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe umutla bakan Kırklareli, bugün ülkemizin en gelişmiş ve müreffeh bir şehri haline gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla 1924 yılında il olan Kırklareli, eğitimde öncü üniversitesi, tüm dünya ülkelerine ihracat yapan 3 adet organize sanayi bölgesi, güçlü ve büyük tarım ve hayvancılık işletmeleriyle Türkiye'nin milli geliri en yüksek illeri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin enerji üssü olan şehrimiz önümüzdeki yüzyılda jeotermal enerji başta olmak üzere rüzgar, güneş, doğalgaz gibi enerji alanlarında da öncü şehirler arasında olacaktır."

        - Vali Ekici, şehit anneleri ile buluştu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

        Vali Ekici, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Ekici, her fırsatta ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Ekici, şehit anneleri ile sohbet etti.

        - "Trafik Dedektifleri Projesi"

        Kırklareli Jandarma Komutanlığınca "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdiği belirtildi.

        Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.

        Açıklamada, eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza u...
        Kırklareli'nde tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza u...
        Kırklareli Adliyesindeki kadınlar "adalet" için çalışıyor
        Kırklareli Adliyesindeki kadınlar "adalet" için çalışıyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü davanın ilk duruşması 14 saat sürdü
        İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü davanın ilk duruşması 14 saat sürdü