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        Kırşehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

        Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:19
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        Kırşehir'de motosiklet hırsızları yakalandı
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        Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan motosikletin kısa süre sonra çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek götürdüklerini belirledi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarından Yerköy ilçesine gittikleri tespit edilen U.D, İ.D. ve A.D. yakalandı.

        Motosikleti sahibine veren ekipler, yaşı küçük U.D. ve İ.D'yi ailelerine teslim etti.

        Gözaltındaki A.D'nin emniyette işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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