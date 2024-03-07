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        'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 6 tutuklama (2)

        GÖZALTISAYISI 9'A YÜKSELDİKırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin ardından 5 kişi daha yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:18
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        'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 6 tutuklama (2)
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        GÖZALTISAYISI 9’A YÜKSELDİ

        Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin ardından 5 kişi daha yakalandı.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltı sayısının 9'a çıktığı operasyonda, M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y., S.B., H.K., V.S. ve Ş.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K., V.S. ile Ş.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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