'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 6 tutuklama (2)

GÖZALTISAYISI 9’A YÜKSELDİ

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin ardından 5 kişi daha yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı sayısının 9'a çıktığı operasyonda, M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y., S.B., H.K., V.S. ve Ş.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K., V.S. ile Ş.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.