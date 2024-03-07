'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gözaltı

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandıran, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırşehir merkezli Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.B., Ş.O., M.Y. ve M.A.B. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonu, banka kartı, sim kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.