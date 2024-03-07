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        'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gözaltı

        KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:10
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        'Yatırım danışmanı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gözaltı
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        KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve internet üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri ilanlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandıran, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırşehir merkezli Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.B., Ş.O., M.Y. ve M.A.B. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonu, banka kartı, sim kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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