Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuldu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bir ortaokulda öğrencilere yönelik afet deprem tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğünce Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda tatbikat düzenlendi.

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