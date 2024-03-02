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        Kırşehirli dağcılar Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağının yenisini göndere çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:48
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        Kırşehirli dağcılar Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
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        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağının yenisini göndere çekti.

        Dağcılar, merkeze bağlı Çayağzı köyünde 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesinde bulunan ve iklim koşullarına bağlı yıpranan bayrağı değiştirmek için 3 metreye 4,5 metre ebadındaki bayrak ile diğer malzemeleri yanlarına alarak zirveye tırmandı.

        Kuvvetli rüzgar ve aralıklarla devam eden kar yağışı altında yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yıpranan bayrak ve halatı değiştirildi.

        Dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yeni bayrağı göndere çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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