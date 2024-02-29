Bakan Yumaklı: Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketten TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketin topraklarında üretilen tohumlardır. Elbette yüzde 100 yeterliliğimizin olduğunu söyleyemeyeceğimiz bazı tohumlar var. Örneğin patates gibi. Bunlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma var. Yarın, bir gün eğer sizin topraklarınız buna uygunsa; burada diğer ürünlerin de tohumlarının dağıtımını yapacağız" dedi. Bakan Yumaklı, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tohum Dağıtım Programı'na katılıp, konuşma yapan Yumaklı, "Bugün tarımsal üretimin en önemli unsurlarından birisi olan tohumculuk çalışmaları ile alakalı bir hususu sizlere ifade ettikten sonra; Kırşehir'de herhangi bir arazinin bir karışının bile boş kalmaması için başlatmış olduğumuz Tarımsal Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında kıymetli üreticilerimize tohum dağıtımını burada yapacağız. Tohumla ilgili söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi, sizin kullandığınız tohumun sertifikalı olması zorunluluğu. Bunu niye söylüyoruz? Siz 1 dönümlük ektiğiniz bir tohumdan 300 kilogram yerine 400 kilogram alabilecek bir potansiyele sahipseniz ve bunun da başlangıç noktası tohumsa, bunun da temel şartı; o tohumun sertifikalı olması. Milli ve yerli sertifikalı tohumlarımızı üretmek için tohum firmalarımız ve bizim kendi bakanlık teşkilatımız çok yoğun bir çaba içinde" dedi. 'VERİM VERECEK TOHUMLARI YETİŞTİRMENİZ GEREKİR'İklim değişikliğine uygun tohumlar yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Yumaklı, "Bugün, Şubat'ın 29'undayız. Normalde bu mevsimde kar yağması gerekiyordu ama yok. Günlük, güneşlik bir ortam. Elbette şu an için bu bağlamda bizi etkileyecek bir şey yok. Ancak bu gelişmeleri çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü sizin bu iklim değişikliğine uyumlu ektiğiniz zaman, beklediğinizin üzerinde verim verecek tohumları yetiştirmeniz gerekir. Bugün burada dağıtımını yapacağımız tohumlar da bu mesafede olan tohumlar. Genel olarak doğru bilinen bir yanlış var. Bununla ilgili ne kadar açıklama yaparsak yapalım, bunun üzerinde maalesef birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketin topraklarında üretilen tohumlardır. Elbette yüzde 100 yeterliliğimizin olduğunu söyleyemeyeceğimiz bazı tohumlar var. Örneğin patates gibi. Bunlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma var. Yarın, bir gün eğer sizin topraklarınız buna uygunsa; burada diğer ürünlerin de tohumlarının dağıtımını yapacağız" diye konuştu.'KIRŞEHİR'E SON 22 YILDA 18,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILMIŞ'Yatırımlara da değinen Yumaklı, "Son 22 yılda tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin çok ciddi bir muhasebesini yapmak lazım. Çünkü güçlü bir altyapı; bu son 22 yılda yapılan politikalarla ve desteklerle sağlandı. Sadece Kırşehir de bütün yatırımları bugünün parasıyla hesap ettiğimizde yaklaşık 18,2 milyar liralık yatırım yapılmış. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın başta Kırşehir olmak üzere üreten, üretim yapan bütün illere karşı gösterdiği ilgili ve teveccühün çok önemli bir göstergesi bu. Elbette 44 tane tesis var. Yaklaşık 5 milyar. Kırsal kalkınma destekleri var. Kırşehir'e de TKDK ofisi açıldı. Bütün üreticilerimizin projeleriyle buradan sağlamış olduğumuz hibe desteklerini mutlaka kendileriyle, arkadaşlarımızla konuşmalarını istiyoruz. Yaklaşık 786 milyon euroluk IPARD 3'ün finansmanını toparladık. Bunun tamamını Türkiye'deki üretim yapan bütün çiftçilerimizle buluşturmaya kararlıyız. Bu manada da bugün Kırşehir'deyiz. Kırşehir'deki bütün üreticilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. 'ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRMAK MÜMKÜN'3 yılda 1241 projeye ayrılan kaynağın 1 milyar lira olduğunu da söyleyen Yumaklı, "520 milyon liralık bir kaynağı, bu projeye ayırmış durumdayız. Değerli kardeşlerim anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız şey şu; Türkiye'nin kendi vatandaşını gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Hatta daha fazlasını da yapabilir. Ülkeye gelen turistlerin, misafirlerin ihtiyacını karşılayabilir. Bunların da ötesinde ihracat yaparak, ülkeye döviz kazandırmak mümkün. Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 milyar dolar oldu. Bunlar hep sizin sayenizde, sizin ürettiğiniz ürünlerden oldu. İstiyoruz ki daha fazlası olsun. Elde edilen bu refahtan herkes eşit bir şekilde faydalanmış olsun" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:05 facebook

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