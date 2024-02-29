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        Bakan Yumaklı: Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketten (2)

        KOYUN-KUZU BULUŞMASINA KATILDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohum dağıtım programının ardından Kırşehir Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen koyun- kuzu buluşmasına katıldı. Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Aslında burada gördüklerimiz, pazartesi günü açıklamış olduğumuz hayvancılık yol haritasında söylemiş olduğumuz hususların birer tezahürü. Biz orada, 'Biz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta verimi artıracağız. Özellikle hayvan hastalıklarıyla alakalı hususta çok ciddi bir mücadele planımız ve programımız var. Burada küçükbaş hayvanlar için yapılacak olan hem çiçek aşısı hem de koyun, oğlak vebası ile alakalı aşıları, bakanlık olarak bizler karşılayacağız. Yine aile işletmelerimizi destekleyeceğiz. Onlara ilk defa verilecek birçok destek programı belirledik. Çok kısa bir süre içerisinde de detaylarını arkadaşlarımız açıklayacaklar. Özellikle gençlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim yönüyle olmalarını istiyoruz. Onlara da yine bu üretimi yapmaları ve Türkiye'nin üretimine katkıda bulunmaları sebebiyle desteklerimiz olacak' demiştik" dedi. 'TİCARET BAKANLIĞIMIZLA BİRLİKTE BU FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'Son dönemde özellikle et üzerinden devam eden bir tartışma olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı,"Bizim ülkemizin tarımsal üretim açısından gıda arz güvenliğini etkileyecek herhangi bir problemi yoktur. Ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim. Hep söyleyeceğim. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bizim gerekli üretimimiz mevcut. Peki bu tartışma neden çıkıyor? Bu tartışmayı rekabet kurulu bugün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bir daha tekrar ediyorum. Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretimi ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Sanki 'Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor' diye bir algı var. Bizim hayvan sayılarımıza baktığınız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz" ifadelerini kullandı. '2023 YILI İHRACATIMIZ 31 MİLYAR DOLARDI'Fırsatçılarla mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz daha fazla üreteceğiz. Bugün bu içinde bulunduğumuz işletme gibi işletmeler, bizim üreticilerimizin sürülerinin ya da bizim üreticilerimizin üretim yaptıkları alanların verimli üretim kapasitesini arttırmaya devam edecek. Hem kendi vatandaşlarımızın hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacağız. 2023 yılı ihracatımız 31 milyar dolardı. Bunu 35-40 milyar dolarlara çıkaracak gerekli üretim artışını üreticilerimizle birlikte yapacağız inşallah."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:51
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        Bakan Yumaklı: Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketten (2)
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        KOYUN-KUZU BULUŞMASINA KATILDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohum dağıtım programının ardından Kırşehir Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen koyun- kuzu buluşmasına katıldı. Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Aslında burada gördüklerimiz, pazartesi günü açıklamış olduğumuz hayvancılık yol haritasında söylemiş olduğumuz hususların birer tezahürü. Biz orada, 'Biz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta verimi artıracağız. Özellikle hayvan hastalıklarıyla alakalı hususta çok ciddi bir mücadele planımız ve programımız var. Burada küçükbaş hayvanlar için yapılacak olan hem çiçek aşısı hem de koyun, oğlak vebası ile alakalı aşıları, bakanlık olarak bizler karşılayacağız. Yine aile işletmelerimizi destekleyeceğiz. Onlara ilk defa verilecek birçok destek programı belirledik. Çok kısa bir süre içerisinde de detaylarını arkadaşlarımız açıklayacaklar. Özellikle gençlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim yönüyle olmalarını istiyoruz. Onlara da yine bu üretimi yapmaları ve Türkiye'nin üretimine katkıda bulunmaları sebebiyle desteklerimiz olacak' demiştik" dedi. 'TİCARET BAKANLIĞIMIZLA BİRLİKTE BU FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'Son dönemde özellikle et üzerinden devam eden bir tartışma olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı,"Bizim ülkemizin tarımsal üretim açısından gıda arz güvenliğini etkileyecek herhangi bir problemi yoktur. Ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim. Hep söyleyeceğim. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bizim gerekli üretimimiz mevcut. Peki bu tartışma neden çıkıyor? Bu tartışmayı rekabet kurulu bugün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bir daha tekrar ediyorum. Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretimi ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Sanki 'Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor' diye bir algı var. Bizim hayvan sayılarımıza baktığınız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz" ifadelerini kullandı. '2023 YILI İHRACATIMIZ 31 MİLYAR DOLARDI'Fırsatçılarla mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz daha fazla üreteceğiz. Bugün bu içinde bulunduğumuz işletme gibi işletmeler, bizim üreticilerimizin sürülerinin ya da bizim üreticilerimizin üretim yaptıkları alanların verimli üretim kapasitesini arttırmaya devam edecek. Hem kendi vatandaşlarımızın hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacağız. 2023 yılı ihracatımız 31 milyar dolardı. Bunu 35-40 milyar dolarlara çıkaracak gerekli üretim artışını üreticilerimizle birlikte yapacağız inşallah."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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