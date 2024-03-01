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        Kırşehir'de jandarmadan "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:56
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        Kırşehir'de jandarmadan "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi
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        Kırşehir'de jandarma ekiplerince "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi hayata geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci buluşması etkinliği düzenledi.

        Kaman'da "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi ile ilçedeki bir özel eğitim uygulama okulunda öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı.

        "Reflektörlü yelek giy görünür ol" ve "Kaskımla güvendeyim" konulu bilgilendirme faaliyeti de yapan jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma tanıtım videosunu izletti.

        Etkinlik kapsamında çocuklara kek ikramında bulunuldu, balon, dergi ve jandarma amblemli rozet hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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