Kırşehir'de jandarmadan "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi

"Reflektörlü yelek giy görünür ol" ve "Kaskımla güvendeyim" konulu bilgilendirme faaliyeti de yapan jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma tanıtım videosunu izletti.

Kaman'da "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi ile ilçedeki bir özel eğitim uygulama okulunda öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci buluşması etkinliği düzenledi.

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