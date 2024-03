Bakan Uraloğlu: Ekonomik yönden güçlü olmadan, siyasi yönden güçlü olmak mümkün değil

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünya sahnesinde ekonomik yönden güçlü olmadan siyasî yönden güçlü olmak mümkün değildir. Ticaret ise ekonominin can damarıdır. Hiç şüphesiz ekonomik başarılarda da ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların büyük rolü vardır. Güçlü bir ulaşım altyapısı; ekonomik büyümenin birincil koşuludur. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından da esnaf ziyareti yaptı. Ahilik Müzesi'ni de ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Anadolu Ahiliği'nin kurucusu Ahi Evran Veli’nin maneviyatı altında; ozanlar ve aşıklar diyarı Kırşehir’de sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Çok tarihi bir alandayız. Ahi Evran-ı Veli’nin, Ahilik teşkilatının geçmişine ışık tutan Kırşehir Ahilik Müzemizdeyiz. Ahilik; insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme gibi ilkeleri esas almış bir yaşam tarzıdır" dedi.

Ülkemizdeki ticaret faaliyetlerinin büyümesi için gayret ettiklerini de söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, "Dünya sahnesinde ekonomik yönden güçlü olmadan siyasî yönden güçlü olmak mümkün değildir. Ticaret ise ekonominin can damarıdır. Hiç şüphesiz ekonomik başarılarda da ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların büyük rolü vardır. Güçlü bir ulaşım altyapısı; ekonomik büyümenin birincil koşuludur. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Yapılan her yeni yol geçtiği yerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültür hayatına can katmaktadır. Bu gerçekle hareket ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 29 BİN 400 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK'

2002 yılından bugüne kadar yapılan yatırımlara da vurgu yapan Uraloğlu, "2002'de 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 400 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77’ye yükselttik. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Bin 714 km olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüleri, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde Otoyolları gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. 10 bin 948 km olan demir yolu ağımızı da 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Asya ve Avrupa Kıtalarını İstanbul Boğazı altından birbirine bağlayan MARMARAY ve Bakü -Tiflis-Kars demiryolu hattıyla birlikte Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağladık. Bu projelerimiz Modern İpek Demiryolu’nun en önemli parçasını oluşturdu" diye konuştu.

'HAVALİMANI SAYIMIZI 57'YE ÇIKARDIK'

Hava yolu taşımacılığında yaşanan değişime de dikkat çeken Uraloğlu, "2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye çıkardık. 2002'de, 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 6 kıtada, 130 ülkede 346 noktaya uçuyoruz. İstanbul Havalimanımız Avrupa’da 1, Dünya’da ise 7'inci sırada yer alıyor. Antalya Havalimanımız Avrupa’da 10, Dünya’da 4'inci sırada, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise Avrupa’da 11, Dünya’da 43'üncü sırada yer aldı. Denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayımızı 190’a çıkardık" dedi.

'İLETİŞİM ALT YAPISINDA ÇAĞ ATLATTIK'

İletişim altyapısında da büyük atılımlar yaptıklarını ifade eden Abdulkadir Uraloğlu, "Afrika seviyelerinde bulunan iletişim altyapımıza adeta çağ atlattık. Bugün 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abonemiz var. Fiber ağ uzunluğumuzu yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye ulaştırdık. 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5’e çıkardık. Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu haziran-temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıklamalarının ardından Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında Kırşehir Abdallar Topluluğu'nun seslendirdiği Neşet Ertaş türkülerini dinledi.