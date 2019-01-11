Kistik fibrozis tedavisinde ‘ter testi kiti’ hayati önem taşıyor

Türkiye’de her 3-4 bin bebekten birinde görülen kistik fibrozis hastalığınde erken teşhis hayat kurtarıyor. Doğumdan itibaren birçok organı, çoğunlukla akciğer ve sindirim sistemini etkileyerek işlev bozukluğuna yol açan kistik fibrozisin erken teşhisi için ise ‘ter testi’ yapılması gerekiyor. Ancak hayati derecede önemi olan bu test bir yıldır yapılamıyor.

Kistik fibrozis hasta ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olan Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KifDer) hastalığın tedavisi için çok önemli olan ter testinin, test için gerekli kit temin edilemediği için yapılamadığını belirtiyor.

"TER TESTİ KİTİ HASTANELERDE OLMADIĞI İÇİN TANI ALINIP TEDAVİYE BAŞLANAMIYOR"

Ter testi kitinin prosedürdeki aksaklıktan ötürü bulunamadığını bildiren KifDer, “Yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini azaltan kistik fibrozis hastalığında erken tanı ve tedavilere erken başlamak büyük önem arz ediyor. Yenidoğan tarama programından pozitif sonuç alan bebekler ter testi kiti hastanelerde olmadığı için tanı alıp tedavilerine başlayamıyor. KifDer yönetimi olarak, kitin acilen temin edilebilmesi ve ter testinin hastanelerde tekrar yapılmaya başlanabilmesi için üretici firmayla bakanlık arasındaki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis ile ilgili farkındalığı artırmak, tedavi boyunca ihtiyaçları tespit edip gerekli adımların atılması için hekim, kamu ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulan KifDer, hasta ve hasta yakınlarının bu hastalıkla yaşamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ailelerin aylarca Kistik fibrozis şüphesi ile yaşadığını dile getiren dernek yetkilileri, erken tanının hayat kurtardığı hastalıkta söz konusu ter testi kitinin bir an önce temin edilmesinin önemine vurgu yaptı.

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