Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaKİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya
ABONE OL

KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklifi 2021-2023 dönemi yatırım programı hazırlıklarında gelecek sene için yaklaşık 13,4 milyar lira ile TPAO'ya verildi. TPAO'yu 12,6 milyar lira ile TCDD, 6,1 milyar lira ile BOTAŞ takip etti. KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 10,1 milyon lira olarak Çay İşletmeleri'ne ayrıldı

KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya
AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2021 için 13 milyar 421 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2021-2023 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 43 milyar 487 milyon 704 bin lira, 2022 için 39 milyar 437 milyon 105 bin lira, 2023 için de 36 milyar 584 milyon 803 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 32'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2021 için 13 milyar 421 milyon lira, 2022 için 5 milyar 63 milyon 23 bin lira, 2023 yılı için de 5 milyar 509 milyon 730 bin lira bütçe ayrıldı.

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TPAO'yu, 12 milyar 600 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),6 milyar 100 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLADI

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2021 için 10 milyon 100 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2022 için 52 milyon 902 bin liraya, 2023'te de 106 milyon 651 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 78 milyon 800 bin lira olan teklif tavanı, 2022 yılı için 76 milyon 808 bin lira, 2023'te ise 79 milyon 473 bin lira oldu.;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2021 için 39 milyon 126 bin lira, 2022 yılı için 42 milyon 41 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2023 yılı için bu rakam 43 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 183 milyon 289 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2022 için 186 milyon 200 bin lira, 2023 için de 192 milyon 671 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2021

2022

2023

BOTAŞ

6.100.000

5.568.938

5.448.764

ÇAY İŞLETMELERİ

10.100

52.902

106.651

DEVLET MALZEME OFİSİ

34.803

37.396

38.694

DHMİ

635.862

683.238

706.944

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

1.746.500

2.831.500

2.027.000

ET VE SÜT KURUMU

78.800

76.808

79.473

ETİ MADEN

595.680

640.063

307.842

KIYI EMNİYETİ

159.135

169.160

176.798

MKEK .

393.650

450.000

400.000

T.TAŞKÖMÜRÜ

155.787

167.394

173.202

TARIM İŞLETMELERİ

183.289

186.200

192.661

TCDD

12.600.000

13.628.033

14.242.204

TCDD TAŞIMACILIK AŞ

950.000

1.183.845

1.238.072

TEDAŞ

750.000

797.320

833.842

TEİAŞ

5.500.000

7.678.793

4.887.586

TEMSAN

13.327

20.521

4.650

TKİ

72.980

109.258

114.197

TOPRAK MAH. OFİSİ

39.126

42.041

43.500

TPAO

13.421.000

5.063.023

5.509.730

TÜRASAŞ

47.665

50.672

52.993

TOPLAM

43.487.704

39.437.105

36.584.803

Muhabir : Arife Yıldız Ünal
Yayınlayan : Seyfettin Sefa Salantur

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
PARATCMB sıkılaşmayı sürdürüyor
Son dakika! Dev bankada ırkçı doğumgünü skandalı - haberler
PARADev bankada ırkçı doğumgünü skandalı
TL swap faizinde 150 baz puanlık artış
PARASwap faizini yükseltti
Piyasalarda pozitif seyir
PARAPiyasalarda pozitif seyir
Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu sorgulama! Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları 2020
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi
EBRD başkanlığına Fransa Hazinesi yetkilisi Odile Renaud-Basso seçildi
PARAEBRD'ye ilk kadın başkan
Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu
PARAMerkez Bankası toplam rezervleri arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancıdan 611.6 milyon dolarlık satış
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
PARATüketici kredileri arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X