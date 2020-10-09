AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2021 için 13 milyar 421 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2021-2023 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 43 milyar 487 milyon 704 bin lira, 2022 için 39 milyar 437 milyon 105 bin lira, 2023 için de 36 milyar 584 milyon 803 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 32'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2021 için 13 milyar 421 milyon lira, 2022 için 5 milyar 63 milyon 23 bin lira, 2023 yılı için de 5 milyar 509 milyon 730 bin lira bütçe ayrıldı.

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TPAO'yu, 12 milyar 600 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),6 milyar 100 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLADI



KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2021 için 10 milyon 100 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2022 için 52 milyon 902 bin liraya, 2023'te de 106 milyon 651 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 78 milyon 800 bin lira olan teklif tavanı, 2022 yılı için 76 milyon 808 bin lira, 2023'te ise 79 milyon 473 bin lira oldu.;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2021 için 39 milyon 126 bin lira, 2022 yılı için 42 milyon 41 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2023 yılı için bu rakam 43 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 183 milyon 289 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2022 için 186 milyon 200 bin lira, 2023 için de 192 milyon 671 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI 2021 2022 2023 BOTAŞ 6.100.000 5.568.938 5.448.764 ÇAY İŞLETMELERİ 10.100 52.902 106.651 DEVLET MALZEME OFİSİ 34.803 37.396 38.694 DHMİ 635.862 683.238 706.944 ELEKTRİK ÜRETİM AŞ 1.746.500 2.831.500 2.027.000 ET VE SÜT KURUMU 78.800 76.808 79.473 ETİ MADEN 595.680 640.063 307.842 KIYI EMNİYETİ 159.135 169.160 176.798 MKEK . 393.650 450.000 400.000 T.TAŞKÖMÜRÜ 155.787 167.394 173.202 TARIM İŞLETMELERİ 183.289 186.200 192.661 TCDD 12.600.000 13.628.033 14.242.204 TCDD TAŞIMACILIK AŞ 950.000 1.183.845 1.238.072 TEDAŞ 750.000 797.320 833.842 TEİAŞ 5.500.000 7.678.793 4.887.586 TEMSAN 13.327 20.521 4.650 TKİ 72.980 109.258 114.197 TOPRAK MAH. OFİSİ 39.126 42.041 43.500 TPAO 13.421.000 5.063.023 5.509.730 TÜRASAŞ 47.665 50.672 52.993 TOPLAM 43.487.704 39.437.105 36.584.803

Muhabir : Arife Yıldız Ünal

Yayınlayan : Seyfettin Sefa Salantur